MotoGp, Marquez sposta la pressione su Viñales: “il grip della Yamaha è incredibile, Maverick favorito per la vittoria”

Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara

Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle Qualifiche.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “non male come giornata, siamo abbastanza a posto, non abbiamo fatto un giro veloce e per questo siamo lontani. Quartararo ha fatto un giro straordinario, però per la gara il più forte è Vinales. Noi poi siamo subito dietro. Stiamo provando a fare un ulteriore step. Il grip della Yamaha è incredibile, non so come riescano a fare. Vanno molto veloce e a Phillip Island ho preso quasi otto decimi, dando il mio 100%. Fabio è andato molto forte, sarà difficile in qualifica, ma in gara proviamo a fare il nostro lavoro e su quello ci stiamo concentrando“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE