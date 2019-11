MotoGp, Marquez finisce sotto i ferri: “ho deciso di operarmi, vi spiego i motivi della mia scelta”

Il campione del mondo ha svelato i motivi che lo hanno spinto a sottoporsi domani ad intervento chirurgico

Marc Marquez si opera, il campione del mondo finirà sotto i ferri domani presso l’Ospedale Universitari Dexeus-Quiron, con l’obiettivo di risolvere i problemi alla spalla destra, sublussata durante i test di Jerez.

Interrogato sulla decisione di operarsi, il pilota della Honda ha spiegato i motivi di questa scelta: “quest’inverno mi sarebbe piaciuto fare una bella vacanza e godermi un po’ di tranquillità dopo un fantastico 2019, ma è ora di fare un intervento chirurgico sulla spalla destra. Come tutti sanno, lo scorso inverno è stato molto duro per me con l’operazione sulla spalla sinistra, che è stata molto, molto danneggiata. Voglio evitare la situazione in cui la mia spalla destra è in questa condizione in futuro, quindi ho parlato molto con i medici per vedere quali fossero le nostre opzioni. Prima di Motegi ho avuto alcuni problemi con la spalla e poi dopo l’incidente in Malesia ho avuto una sublussazione. Qui al test ho avuto un’altra sublussazione dopo l’incidente, quindi abbiamo deciso con i medici che era meglio fare un intervento chirurgico per evitare la situazione che avevamo con l’altra spalla. Ci vorrà più o meno lo stesso tempo e lavoreremo allo stesso modo per arrivare al test della Malesia il più forte possibile“.

