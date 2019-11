MotoGp, Marquez esce allo scoperto: il campione del mondo disegna il proprio futuro

Presente oggi alla prima giornata dell’EICMA, il pilota spagnolo campione del mondo ha rivelato quelle che sono le sue intenzioni riguardo il proprio futuro

Manca una sola gara prima della fine del Mondiale 2019 di MotoGp, il Gran Premio di Valencia farà calare il sipario su una stagione dominata da Marc Marquez, capace di chiudere nella top-2 in ben 17 dei 18 appuntamenti in calendario.

Record su record battuti nell’arco di un solo anno, a cui il campione del mondo attenterà anche nel 2020, quando andrà a caccia del nono titolo mondiale. Presente oggi a Milano per la prima giornata dell’EICMA, il pilota della Honda ha parlato di questo splendido 2019, soffermandosi anche sul proprio futuro: “è stato un anno incredibile, abbiamo vinto molte gare terminando sempre sul podio. Abbiamo commesso un solo errore ad Austin, ma è stato un anno fantastico. È la stagione perfetta per la mia famiglia, mio fratello ha vinto il titolo in Moto2 due giorni fa e siamo davvero molto felici. Vincere molte volte in MotoGP con Honda è qualcosa di incredibile, voglio continuare a farlo per molti anni perché questa è la mia famiglia. In queste ultime gare abbiamo iniziato a lavorare in ottica 2020, perché il campionato quest’anno l’abbiamo già vinto. Abbiamo iniziato a lavorare su alcuni aspetti e Honda si sta impegnando tanto per implementare la moto, rendendola ancora più competitiva. I nostri rivali miglioreranno, quindi dobbiamo continuare a lavorare e spingere, non arrenderci mai, perché l’obiettivo della Honda è quello di salire sempre sul gradino più alto del podio”.

