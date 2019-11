MotoGp, Lorenzo guarda il bicchiere mezzo pieno: “ho ritrovato costanza, ci stiamo avvicinando all’obiettivo”

Il pilota della Honda ha parlato al sito ufficiale del team, esprimendo le proprie sensazioni dopo il Gran Premio della Malesia

Quattordicesima posizione per Jorge Lorenzo in Malesia, un risultato positivo rispetto all’Australia, dove ha chiuso ultimo e senza ritmo. Lo spagnolo è riuscito a conquistare due punti per la classifica team, unico obiettivo adesso della Honda in questo finale di stagione.

Il maiorchino ha commentato il risultato ai microfoni del sito ufficiale, esprimendo le proprie sensazioni: “all’inizio la gara è stata molto difficile con gli altri piloti intorno, la turbolenza ha disturbato il mio passo un sacco. Ma ci sono alcuni aspetti positivi, perché sono riuscito ad essere molto costante per tutta la gara. Ovviamente, non siamo ancora abbastanza veloci, ma ci stiamo avvicinando sempre più al l’obiettivo di essere a 30 secondi dal vincitore dopo il mio incidente di Assen. I due punti che abbiamo guadagnato sono importanti per aiutare il team per il campionato della squadra a Valencia, questo è l’obiettivo principale ora”.

