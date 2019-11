MotoGp, Carmelo Ezpeleta e quel regalo per Jorge Lorenzo: “ecco cosa faremo nel prossimo Gp di Jerez”

Il boss della Dorna, presente in conferenza stampa insieme al maiorchino, ha annunciato che nel prossimo Gp di Jerez ci sarà una nomina particolare per Lorenzo

Jorge Lorenzo ha annunciato la fine della sua carriera, lo ha fatto nel corso di una lunga conferenza stampa, ammettendo di aver preso questa decisione dopo aver capito di non poter più lottare per la vittoria.

Presente insieme a Lorenzo, anche Carmelo Ezpeleta che ha espresso le proprie emozioni e ha rivelato ciò che la Dorna ha in cantiere per il maiorchino: “grazie a tutti per essere qui, è un giorno speciale. Ricordo molto bene la prima volta che ho visto Jorge, era un ragazzino speciale. Poi ricordo che ha dovuto aspettare prima di arrivare in MotoGp, ricordo tutta la storia vissuta insieme. L’unica parola che mi viene in mente adesso è grazie, per tutto quello che hai fatto e per aver dimostrato come il nostro campionato sia importante. E’ una giornata difficile, ma conoscendo Jorge so che è felice. Ha avuto una grandissima carriera, cinque titoli sono molto difficili da raggiungere. Oggi posso dire che conoscevo la sua decisione, ne abbiamo parlato con Dorna e posso annunciare che Jorge Lorenzo sarà una ‘MotoGp Legend’ in occasione del prossimo Gp di Jerez“.

