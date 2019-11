MotoGp – Domenica l’ultimo round della stagione 2019: ORARI e DIRETTE TV del Gp di Valencia

A Valencia l’ultimo atto della stagione 2019 di MotoGp: orari e dirette tv del weekend di gara del Gp di Valencia

La stagione 2019 di MotoGp sta per concludersi: è iniziata infatti l’ultima settimana di gara, che si disputerà a Valencia. Si comincia giovedì, con le tradizionali conferenze stampa, mentre i motori saranno accesi venerdì per le prime libere della gara spagnola. Marquez cercherà di chiudere in bellezza, per regalare alla Honda anche il titolo team, battagliando con i piloti Ducati motivati a far bene. Dopo la vittoria di Sepang di Vinales ed il quarto posto di Valentino Rossi anche la Yamaha punterà a far bene nell’ultima gara dell’anno. Il weekend di gara sarà trasmesso sui canali Sky, ma sarà possibile seguire qualifiche e gara anche in chiaro su Tv8.

Ecco il programma del Gp di Valencia

giovedì

17.00 conferenza stampa piloti

venerdì

09:00 Fp1 Moto3

09:55 Fp1 MotoGp

10:55 Fp1 Moto2

11:50 Fp2 MotoE

13:15 Fp2 Moto3

14:10 Fp2 MotoGp

15:10 Fp2 Moto2

16:05 E-Pole MotoE

19:00 MotoGP eSport – Global Series #3

sabato

09:00 Fp3 Moto3

09:55 Fp3 MotoGP

10:55 Fp3 Moto2

12:35 Qualifiche Moto3

13:30 Fp4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:05 Qualfiche Moto2

16:15 Gara 1 MotoE

domenica

08:20 Warm Up Moto3

08:50 Warm Up Moto2

09:20 Warm Up MotoGP

10:05 Gara 2 MotoE

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

