MotoGp – Nuova avventura per Marco Melandri? Fan su di giri per l’indizio social [FOTO]

Un futuro da test ridere in casa Yamaha per Marco Melandri? L’indizio social fa impazzire i fan

Arriva da Valencia una foto che fa impazzire i fan: Marco Melandri, che quest’anno ha disputato la sua ultima stagione in Superbike, ritirandosi dalle corse, ha postato sui social uno scatto con un indizio sul suo futuro. L’italiano ha pubblicato una foto al fianco di Silvano Galbusera, ex capotecnico di Valentino Rossi. “2020 di nuovo insieme….???“, ha scritto Melandri, stuzzicando tutti i fan. “#mm33 #2020 #silvanogalbusera #testteam #worldsbk #motogp #novita #moto #motorbike #motorcycle #motoe“, questi gli hashtag invece usati dal pilota, che potrebbe dunque vestire un ruolo importante in casa Yamaha e diventare test rider del team di Iwata.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE