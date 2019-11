MotoGp – È già tempo di pensare al Mondiale 2020: l’entry list provvisoria dei piloti

Archiviata la stagione 2019, in MotoGp è già tempo di pensare al Mondiale 2020: ecco l’entry list provvisoria dei piloti

Il 2019 è stato il trionfo della Honda, scuderia capace di dominare tutte e 3 le classifica di MotoGp centrando una strepitosa tripla corona, grazie sopratutto ai risultati e al talento di Marc Marquez, ancora una volta sul gradino più alto del podio. E il 2020? La prossima stagione, iniziata ufficialmente già quest’oggi con i test di Valencia, promette scintille. Dall’arrivo di Alex Marquez in Honda, alla voglia di riscatto di Ducati e Yamaha, passando per i miglioramenti di Quartararo e il futuro di Zarco ancora da decidere, le curiosità per la prossima stagione sono molteplici. In attesa che i piloti tornino in sella per la prima gara ufficiale, non ci resta che aspettare dunque. Per ingannare l’attesa intanto…

Ecco la entry list provvisoria dei piloti iscritti al Mondiale MotoGP 2020:

Andrea Dovizioso (Ita) Ducati Team Ducati 9. Danilo Petrucci (Ita) Ducati Team Ducati 12. Maverick Vinales (Esp) Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 17. Karel Abraham (Cze) Reale Avintia Racing Ducati 20. Fabio Quartararo (Fra) Petronas Yamaha Srt Yamaha 21. Franco Morbidelli (Ita) Petronas Yamaha Srt Yamaha 27. Iker Lecuona (Esp) Red Bull Ktm Tech 3 Ktm 29. Andrea Iannone (Ita) Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 30. Takaaki Nakagami (Jpn) Lcr Honda Idemitsu Honda 33. Brad Binder (Rsa) Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 35. Cal Crutchlow (Gbr) Lcr Honda Castrol Honda 36. Joan Mir (Esp) Team Suzuki Ecstar Suzuki 41. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42. Alex Rins (Esp) Team Suzuki Ecstar Suzuki 43. Jack Miller (Aus) Pramac Racing Ducati 44. Pol Espargaro (Esp) Red Bull Ktm Factory Racing Ktm 46. Valentino Rossi (Ita) Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 53. Tito Rabat (Esp) Reale Avintia Racing Ducati 63. Francesco Bagnaia (Ita) Pramac Racing Ducati 73. Alex Marquez (Esp) Repsol Honda Team Honda 88. Miguel Oliveira (Por) Red Bull Ktm Tech 3 Ktm 93. Marc Marquez (Esp) Repsol Honda Team Honda

