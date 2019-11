MotoGp – Il mercato si fa sempre più interessante: Zarco a colloquio con Dall’Igna e Ciabatti

Zarco incontra i vertici Ducati a Valencia: la promessa di Dall’Igna e Ciabatti al francese

Mercato in movimento in MotoGp: in attesa dell’annuncio ufficiale della Honda dell’ingaggio di Alex Marquez come futuro compagno di squadra del fratello Marc, c’è chi lavora per far si che la MotoGp non perda un pilota come Johann Zarco. Il francese ha fatto tanto parlare di sè durante questa stagione: Zarco ha infatti rescisso il contratto con la KTM in anticipo, per poi far scalpore con le sue dichiarazioni spiacevoli nei confronti dell’Avintia, l’unico team con un posto disponibile per lui.

Nonostante tutto, il posto in Avintia sembra l’unica possibilità per Zarco e soprattutto, il team sembra ancora intenzionato ad offrirgli una moto. In particolar modo, la Ducati vuole tenersi stretto il pilota francese tanto da essere disposta a mettergli a disposizione un pacchetto competitivo per la prossima stagione.

Zarco ha infatti incontrato oggi i vertici del team di Borgo Panigale, Dall’Igna e Ciabatti, che hanno provato a convincere il francese di accettare l’offerta dell’Avintia, dove avrebbe una moto competitiva.Una soluzione che lascerebbe tutti contenti e che non metterebbe a rischio nessun posto degli altri piloti Ducati come Petrucci e Miller.

