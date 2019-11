MotoGp – Il mercato 2021 ed il suo futuro in Ducati, Dall’Igna svela: “io non ho un contratto come quello dei piloti”

Dall’Igna guarda al futuro: le parole del Direttore Generale Ducati sui futuri piloti del team e non solo…

Si è conclusa domenica a Valencia la stagione 2019 di MotoG con Marc Marquez si è aggiudicato il titolo iridato, seguito da Dovizioso e Vinales. Nelle ultime settimane ha tenuto banco il mercato piloti, non solo per l’attesa di scoprire il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ma anche per quanto riguarda un futuro un po’ più lontano.

Nel 2021, infatti, potrebbero cambiare tantissimi scenari e proprio di questo ha parlato Gigi Dall’Igna a Crash.net: “non penso che tanti piloti cambieranno moto nel 2021. Ma alcuni sì. Ed è un dato di fatto che i contratti verranno firmati piuttosto presto nella prossima stagione, anche se non ne capisco il motivo. Di sicuro non è il miglior modo di fare le cose. Ma se intendi prendere i migliori piloti, a volte devi muoverti piuttosto velocemente“.

“Io sono un impiegato Ducati, dunque non ho un contratto come quello dei piloti. Onestamente al momento sono felice qui, mi trovo a mio agio con i colleghi, dunque perché cambiare?“, ha concluso il direttore generale Ducati.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE