MotoGp – Jorge Lorenzo annuncia il ritiro, sui social lo speciale messaggio di Biaggi: “ho un gran dispiacere amico mio”

Max Biaggi e lo speciale messaggio social dedicato a Jorge Lorenzo dopo l’annuncio del suo ritiro dalla MotoGp

Qualcuno già se lo aspettava, altri invece speravano che questo momento arrivasse più tardi che mai: oggi Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. La MotoGp perde dunque un grande campione, che ha dato tanto a questo splendido sport: il maiorchino, dopo una stagione resa complicatissima dai vari infortuni, soprattutto quello di Assen, ha deciso di appendere il casco al chiodo.

Tantissimi i messaggi che Lorenzo sta ricevendo in queste ore e, ovviamente, poteva mancare quello del suo amico Max Biaggi. “Amico mio in questi anni ci hai fatto vivere delle emozioni bellissime e ora pensando di non vederti più in pista ho un gran dispiacere. La MotoGP perde un grande Campione, un Campione che non ha mai mollato. Ti voglio bene amico mio!!!“, ha scritto l’ex pilota sui social corredo di una foto che lo ritrae mentre abbraccia Lorenzo.

