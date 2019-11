MotoGp – Maverick Vinales fissa l’obiettivo a Valencia: “punto al podio, con una buona partenza posso vincere”

Maverick Vinales punta a salire sul podio nell’ultima gara stagionale di MotoGp: lo spagnolo, se riuscirà a partire bene, pensa anche di poter vincere la gara di Valencia

“Non so se lotterò per la vittoria, dipenderà tutto dalla partenza. Ma penso che il podio sia possibile per noi“. Maverick Vinales si è espresso così in merito all’esito delle qualifiche del Gran Premio di Valencia. Quarto tempo per il pilota spagnolo della Yamaha reduce dal successo in Malesia: “Sono molto felice perchè in mattinata non mi sentivo bene sulla moto ma nel pomeriggio abbiamo fatto alcune modifiche e siamo migliorati tanto – ha dichiarato Vinales – Sento di avere un gran bel ritmo, specialmente con delle gomme dure. Ma nelle qualifiche ho avuto dei problemi con l’anteriore e il quarto tempo è il miglior risultato che potessi centrare“.

