MotoGp – Marquez super elegante ai FIM Awards 2019: al fianco del campione del mondo la bella fidanzata [VIDEO]

Lucia Rivera Romero fa breccia nel cuore di tutti a Valencia: la bella fidanzata di Marquez al fianco del campione del mondo ai FIM Awards 2019

Marc Marquez ha sempre fatto la sua apparizione ai FIM Awards in solitaria: quest’anno, però, il campione del mondo in carica, si è fatto accompagnare dalla sua dolce metà. Lo spagnolo della Honda, che quest’anno ha collezionato, tranne lo zero di Austin, solo primi e secondi posti, ha vissuto la stagione 2019 con una novità amorosa: Marquez ha infatti trovato fidanzata, che ieri lo ha baciato al parco chiuso del Gp di Valencia per poi affiancarlo anche alla serata di gala al Palazzo dei Congressi della città spagnola. Bella come il sole, in abito blu, Lucia Rivera Romero ha incantanto tutti.

