MotoGp – Marquez felice, Quartararo orgoglioso, Miller soddisfatto: le parole dei piloti dopo la gara di Valencia

Marquez vince la gara di Valencia davanti a Quartararo e Miller: prole e sensazioni dei piloti dopo l’ultima corsa della stagione

Marc Marquez vince anche l’ultima gara della stagione di MotoGp precedendo Fabio Quartararo e Jack Miller sul circuito Ricardo Tomo di Valencia. Intervistato al parco chiuso, Marc Marquez ha espresso così la sua felicità: “weekend difficile, ma abbiamo lavorato sodo. C’era solo un obiettivo: cercare di vincere la gara e conquistare il titolo costruttori, lo meritava tutto il team, da Cervera al Giappone. Sono felice, stagione perfetta e difficile da ripetere. Martedì inizia la stagione 2020 ma è incredibile finire così“.

Secondo posto per Fabio Quartararo che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “non avrei immagginato che alla fine della stagione avrei avuto 6 pole position e 7 podi, è il lavoro di tutta la squadra. Ho cercato di cogliere questa opportunità, tutti dicevano che non meritavo questo posto in MotoGp, ho dimostrato che avevano torto. Incredibile finire la stagione così, non è stata facile, ringrazio il team. Non vedo l’ora di affrontare la prossima stagione“.

Buon terzo posto per Jack Miller: “ottima gestione delle gomme, ho compensato quella della settimana scorsa in Malesia. È stata senza dubbio la mia gara migliore. Ho cercato di stare dietro Quartararo, ho fatto qualche errore nella parte centrale della gara ma ho recuperato su di lui. Ho cercato di martellare. Gara lunga ma divertente“.

