MotoGp, Marquez operato a Barcellona: lo spagnolo tranquillizza i suoi fans dal letto d’ospedale [FOTO]

Il pilota della Honda ha tranquillizzato i suoi tifosi dopo l’operazione alla spalla, perfettamente riuscita presso l’ospedale di Barcellona

Un Marc Marquez felice e sorridente, nonostante l’operazione alla spalla appena subita. Il campione del mondo ha voluto tranquillizzare tutti i suoi tifosi direttamente dal letto dell’ospedale di Barcellona, dove ieri ha subito un intervento chirurgico per la sublussazione occorsagli nel corso dei test di Jerez.

Un tweet ‘positivo’, in cui Marc ha spiegato di essere pronto per la riabilitazione: “Buongiorno! Sono più o meno sveglio, l’operazione è andata bene e non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione. Grazie a tutti del supporto“. L’obiettivo per Marquez è quello di rientrare in occasione della prima sessione di test del 2020, in programma dal 7 al 9 febbraio in Malesia, sul circuito di Sepang.

Buenos días! Ya estoy más o menos despierto😅 La operación salió bien y ahora ya hay ganas de empezar la recuperación! Gracias por los mensajes de apoyo💪🏼

Good morning! I’m more or less awake😅 The surgery went well and I’m eager to start the recovery! Thanks for your support pic.twitter.com/G7Jp9Fkjnq — Marc Márquez (@marcmarquez93) 28 novembre 2019

