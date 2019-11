MotoGp – Marquez col coltello tra i denti anche a Valencia: “speriamo di metter su un altro show”

Marc Marquez motivato e carico per il Gp di Valencia: le parole del campione del mondo alla vigilia dell’ultimo round della stagione

Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono pronti per sfidarsi un’ultima volta a Valencia, prima dei primi test in ottica 2020 e delle vacanze. Reduce da una grandissima ed emozionante festa a Cervera, per il suo sesto titolo mondiale, Marquez è pronto a dare battaglia ancora una volta, davanti al suo pubblico.

“Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti a festeggiare a Cervera, è sempre molto speciale fare questo party e avere anche mio fratello al mio fianco come campione del mondo nuovamente è stato magico. Adesso dobbiamo tornare a lavoro. Abbiamo l’obiettivo di vincere il Mondiale Team a Valencia, ma guardiamo anche già al 2020 e continueremo a provare alcune opzioni visto che abbiamo questo tempo prima di entrare nella modalità est dopo la gara. Proveremo a mettere su un altro bello show per i fan prima dell’inverno“, queste le parole del campione del mondo alla vigilia dell’appuntamento di Valencia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE