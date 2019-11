MotoGp – Marquez insegue Quartararo e cade in qualifica: “tutto il mondo era dietro di lui!”

Brutto highside per Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda

Una brutta caduta ha rovinato oggi le qualfiche di Marc Marquez in Malesia. Mentre lo spagnolo aspettava di prendere la scia di Quartararo uno spaventoso highside lo ha messo definitivamente fuori gioco nella Q2 di Sepang. Lo spagnolo della Honda partirà dunque dall’undicesimo posto domani in gara: “sono abbastanza a posto, penso che abbiamo fatto un bel Fp4, la caduta è un peccato, alla fine partiamo 11esimi, ma fortunato perchè sono a posto, quello che è certo è che tutte le Yamaha, specialmente Vinales, Morbidelli e Quartararo sul giro vanno estremamente forte. Eravamo là, onestamente stavamo aspettando Quartararo, non solo io, anche Petrucci, Crutchlow, il treno, tutto il mondo era dietro lui, quando sei il più forte è così, tutti sapevamo che lui andava molto forte, peccato che in quel cambio di direzione sono caduto, ma potevo cadere anche da solo“.

