MotoGp – Marc Marquez premonitore: “la caduta di Alex? Quando l’ho visto uscire dai box ho pensato che…”

Marc Marquez commenta la caduta del fratello Alex alla prima giornata dei test di Valencia

La prima giornata dei test di Valencia non è stata troppo positiva per i fratelli Marquez: prima Alex e successivamente Marc, sono stati infattin protagonisti di una caduta sul circuito Ricardo Tormo. Un debutto con caduta per il giovane campione del mondo di Moto2, che a fine giornata si è però detto soddisfatto del lavoro svolto in pista.

Proprio della caduta di Alex ha parlato il fratello maggiore Marc, con un po’ di ironia: “quando l’ho visto uscire dai box, credo fosse il terzo a farlo, mi son detto che era troppo presto, che non sapeva cosa significasse guidare con le Michelin su una pista così fredda. Ero in pista anche io, immaginavo che sarebbe potuto succedere alla 4 o alla 10. E infatti…“, ha affermato il campione del mondo di MotoGp alla ‘rosea’.

