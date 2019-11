MotoGp – La M1 2020 di Valentino Rossi si ferma, il Dottore ironizza: “si è rotto un pezzo da un euro”

Valentino Rossi ironizza sul problema al motoro avuto ieri in pista a Valencia con la moto 2020

Si sono conclusi ieri i due giorni di test di MotoGp a Valencia: i piloti della categoria regina sono scesi in pista per lavorare sulle novità portate dai team in ottica 2020. Un primo test positivo e soddisfacente per Valentino Rossi, nonostante un problema tecnico con la sua M1 2020 che ha potuto provare poco in pista: “si è rotto un pezzo da un euro. Si dice così, giusto? La versione ufficiale è questa (ride). No, scherzi a parte, abbiamo avuto un problemino con un cavo e non una cosa grave. La moto però si è proprio fermata, si è ammutolita“, ha scherzato il pilota Yamaha a Motorsport dopo la due giorni di test.

“Per noi l’obiettivo è essere più forti di quest’anno e faremo tutto il possibile. L’obiettivo sarebbe andare più forte a livello di top speed. Anzi, un po’ meno piano. Abbiamo migliorato un pochino, però c’è ancora da lavorare” ha concluso.

