MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote: svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO]

Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore

La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ha faticato molto con la sua M1 e che adesso spera in netti miglioramenti da parte del suo team per poter essere competitivo il prossimo anno e poter dunque poi decidere del suo futuro.

Intanto, dopo la gara di Valencia della prossima settimana, il Dottore si dedicherà alle 4 ruote: il nove volte campione del mondo ha deciso di non partecipare quest’anno al Monza Rally Show, ma volerà insieme ad Uccio e Luca Marini a Dubai per partecipare alla 12 ore del Golfo, il prossimo 14 dicembre. Valentino Rossi guiderà una Ferrari 488 Gt3 della Kessel Racing di cui è stata svelata oggi l’esclusiva livrea.

