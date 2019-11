MotoGp, Iker Lecuona anticipa l’arrivo in KTM Tech 3: lo spagnolo debutterà in occasione del Gp di Valencia

Il pilota spagnolo debutterà in MotoGp nell’ultimo Gran Premio della stagione 2019 a Valencia

Dopo tre stagioni, si conclude l’avventura di Iker Lecuona in Moto2. Lo spagnolo infatti salirà in MotoGp in occasione del Gran Premio di Valencia, anticipando un passaggio annunciato per il 2020. Il giovane rider iberico salirà in sella alla KTM del Team Tech 3, la stessa squadra con cui correrà da pilota ufficiale nella prossima stagione.

Nell’ultima gara del 2019 però prenderà il posto di Miguel Oliveira, operato alla spalla destra negli scorsi giorni. Lecuona ha ottenuto il via libera da Eitan Butbul, proprietario dell’American Racing Team, debuttando dunque a Valencia con la RC16 sulla sua pista di casa.

