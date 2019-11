Jorge Lorenzo spiazza tutti: dalla Spagna la notizia del ritiro del maiorchino, oggi pomeriggio l’annuncio a Valencia

Inizia ufficialmente oggi il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. Il weekend di Cheste inizia con un clamoroso colpo di scena: Jorge Lorenzo ha infatti convocato una conferenza stampa straordinaria, alle 15.00 di oggi pomeriggio, al fianco di Carmelo Ezpeleta e alla presenza dei suoi partner e tanti uomini della MotoGp.

L’annuncio su AS è clamoroso: Jorge Lorenzo si ritira! Secondo il giornale spagnolo il mariochino della Honda, dopo una stagione complicata ed una serie di infortuni che non gli hanno permesso di tornare al top della forma, avrebbe deciso di dire addio alle gare. Alle 15.00 di oggi pomeriggio il maiorchino svelerà se, effettivamente, la conferenza stampa straordinaria servirà proprio ad annunciare il suo addio.

Sarebbe una decisione clamorosa dopo le recenti dichiarazioni di Lorenzo riguardanti il suo futuro: il maiorchino ha infatti ammesso di essere addirittura intenzionato di rinnovare con la Honda dopo il 2020. Nonostante i buoni propositi forse Lorenzo potrebbe essersi reso conto, dopo aver consultato i medici, che gli infortuni che ha subito gli hanno causato delle lesioni che non gli permetteranno mai di tornare al top della forma e che quindi non riuscirà mai ad essere competitivo per lottare con i migliori.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE