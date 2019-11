MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda: “Cal, Alex o Zarco? Penso che…”

Jorge Lorenzo, l’ultima qualifica ed il suo sostituto in Honda: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia

Ultima qualifica in carriera per Jorge Lorenzo, il maiorchino della Honda partirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ottenere”, ha dichiarato a Motorsport.

Il maiorchino ha poi aperto una parentesi sul suo sostituto in Honda: “da quello che ho sentito, si è in dubbio fra Cal, Alex e Zarco. Crutchlow ha esperienza, Zarco sta andando bene e Alex è un due volte campione del mondo. Può essere interessante avere due fratelli nello stesso team, inoltre sono spagnoli e questo sarebbe ottimo per Repsol. Resta da capire chi potrebbe fare meglio”.

