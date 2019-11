MotoGp – Jorge Lorenzo a Valencia per aiutare il Team: “farò tutto il possibile”

Jorge Lorenzo ottimista per il Gp di Valencia: le parole del maiorchino della Honda alla vigilia dell’ultimo round della stagione

Si corre a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica in terra spagnola si disputerà l’ultimo round, che prevede puro spettacolo! La Honda punta alla Tripla Corona, con ancora il titolo squadre in palio, che il team giapponese si contende con la Ducati.

Jorge Lorenzo, nonostante una stagione complicatissima, punta a far bene in terra spagnola: “Valencia è un circuito che è molto diverso da quelli in cui abbiamo gareggiato. E’ molto stretto rispetto a quelli di Phillip Island e Sepang e a volte può essere piuttosto freddo, soprattutto al mattino e questo è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Dopo una gara più positiva in Malesia, mi sto impegnando per continuare a fare questi miglioramenti e fare tutto il possibile per aiutare il team Repsol Honda a vincere il campionato a squadre“, queste le sensazioni del maiorchino alla vigilia del Gp di Valencia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE