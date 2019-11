MotoGp – Intervento perfettamente riuscito: Marc Marquez operato alla spalla

Marc Marquez operato alal spalla destra: intervento perfettamente riuscito a Barcellona

Durante l’ultima giornata di test a Jerez de la Frontera la Honda e Marc Marquez hanno annunciato che il pilota si sarebbe sottoposto oggi ad un intervento chirurgico alla spalla destra. L’operazione, a causa di una sublussazione, è perfettamente riuscita: il campione del mondo di MotoGp è stato operato oggi dal Dottor Mir, insieme ai Dottor Vicotr e Teresa Marlet, all’Ospedale Universitario Dexeus-Quiron di Barcellona.

Un’operazione simile a quella dello scorso anno alla spalla sinistra, ma meno aggressiva, fa sapere la Honda con un comunicato ufficiale. Marquez sarà dimesso nelle prossime 48 e inizierà il suo recupero a Cervera per poi dedicarsi alla preparazione invernale in vista dei prossimi test, in programma a Sepang a febbraio 2020.

