MotoGp – Infortunio Bagnaia, Pecco svela: “ho avuto mal di testa ed ero confuso! Ecco come sto”

Bagnaia aggiorna tutti i suoi fan sulle sue condizioni dopo la terribile caduta di questa mattina nelle Fp3 del Gp di Valencia

Bruttissimo incidente questa mattina per Pecco Bagnaia durante le terze prove libere del Gp di Valencia. Il giovane pilota del team Pramac è stato dichiarato unfit e non può dunque continuare il suo weekend in pista al Ricardo Tormo. Sui social è arrivato l’aggiornamento sulle sue condizioni: “dopo l’incidente di stamattina , avvenuto durante le prove libere, ho avuto mal di testa ed ero confuso. Per ulteriori controlli i medici hanno deciso di portarmi all’ospedale di Valencia. Ho il polso sinistro rotto e non mi sento al 100%. Non ero nelle condizioni per correre oggi“, ha scritto Bagnaia stesso.

