MotoGp – Quartararo si prende l’ultima pole dell’anno: la griglia di partenza del Gp di Valencia

Quartararo in pole, Marquez e Miller chiudono la prima fila: la griglia di partenza del Gp di Valencia

Sesta pole position dell’anno per Fabio Quartararo oggi a Valencia: il francese del team Petronas ha preceduto Marquez e Miller al Ricardo Tormo di Cheste, chiudendo così la stagione in bellezza. Una sessione complicata invece per Valentino Rossi, che non è riuscito a far meglio del 12° tempo, trovandosi così ancora una volta costretto a partire lontano in griglia in gara.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Valencia:

1ª fila: 1. Quartararo, 2. Marquez, 3. Miller

2ª fila: 4. Vinales, 5. Morbidelli, 6. Dovizioso

3ª fila: 7. Mir, 8. Rins, 9. Crutchlow

4ª fila: 10. Petrucci, 11. Espargaro P., 12. Rossi

5ª fila: 13. Zaro, 14. Pirro, 15. Espargaro A.

6ª fila: 16. Lorenzo, 17. Kallio, 18. Rabat

7ª fila: 19. Lecuona, 20. Iannone, 21. Abraham

8ª fila: 22. Syahrin.

