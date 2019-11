MotoGp – Marc Marquez-Honda, iniziate le trattative per il rinnovo: “devono assicurare un bel progetto”

Marc Marquez già in trattative con la Honda per il rinnovo del contratto: le parole dell’8 volte campione del mondo

La stagione 2019 di MotoGp è terminata domenica scorsa, con la vittoria di Marquez a Valencia: lo spagnolo della Honda ha festeggiato quindi in grande il suo ottavo titolo Mondiale, vinto con diverse gare d’anticipo. Due giorni dopo il Gp di Valencia, sul circuito di Ricardo Tormo, è iniziata già la stagione 2020, con i piloti che hanno testato le prime novità portate dai team per le moto del prossimo Mondiale.

Intanto, il campione del mondo in carica, guarda al futuro: in un’intervista ad As, infatti Marquez ha parlato del possibile rinnovo con la Honda. Lo spagnolo, dal prossimo anno, avrà al suo fianco il fratello Alex, campione di Moto2, e sembra non essere intenzionato a lasciare il team giapponese. “Abbiamo iniziato a parlare del futuro. L’ho sempre detto, la mia priorità sarà la Honda, perché è quella che mi ha dato l’opportunità di salire sulla MotoGP. Ci sono stati i primi contatti. Prima ci concentriamo sulla parte sportiva, tecnica, un bel progetto. Devono assicurarlo tecnicamente e tu, da un punto di vista sportivo, darai il massimo. È da lì che abbiamo iniziato a parlare“, ha dichiarato Marquez.

