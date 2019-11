MotoGp – Concluse le FP2 a Valencia: Quartararo davanti a tutti, Valentino Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI]

Quartararo davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere dell’ultima gara stagionale, Vianales e Marquez inseguono. Indietro Valentino Rossi: i tempi delle FP2 di Valencia

La MotoGp fa tappa in Spagna per l’ultimo appuntamento del calendario 2019. A Valencia, Marc Marquez festeggerà ancora una volta il titolo mondiale davanti al pubblico spagnolo, mentre il compagno di scuderia Jorge Lorenzo dirà addio alla MotoGp abbracciando per l’ultima volta i tifosi iberici. Ma prima c’è un weekend da completare. Il venerdì di prove libere sorride alla Yamaha: dopo il primo posto nelle FP1, Fabio Quartararo si ripete anche nelle FP2. Il rookie della Petronas blocca il cronometro sull’1:30.735. Completano l’eventuale podio Maverick Vinales e Marc Marquez. A metà classifica le Ducati di Andrea Dovizioso (9°) e Danilo Petrucci (12°). Serve scorrere fino alla 14ª posizione invece per leggere il nome di Valentino Rossi, più indietro rispetto ai big.

