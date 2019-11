MotoGp – Dovizioso a Valencia per chiudere in bellezza: “confido nel buon lavoro che stiamo facendo”

Dovizioso ottimista e fiducioso per l’ultima gara della stagione: le parole del forlivese della Ducati alla viglia del Gp di Valencia

E’ tutto pronto a Valencia per l’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti scenderanno in pista per l’ultima battaglia dell’anno, che si prospetta unica e spettacolare. Marquez ha già festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale, mentre Dovizioso è certo del suo secondo posto, ma i due piloti, aiutati dai rispettivi compagni di squadra, hanno ancora un titolo da giocarsi, quello per squadre.

Carico e motivato, Dovizioso è pronto a dar battaglia a Valencia, dove l’anno scorso ha conquistato una splendida vittoria, seppur consapevole che il circuito non si adatta troppo alla sua moto: “il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l’anno scorso abbiamo ottenuto una bella vittoria in condizioni di pioggia, a dimostrazione che tutto può accadere. A livello personale, voglio davvero finire la stagione con un buon risultato e con la consapevolezza di avere dato il massimo fino alla fine. Il livello del campionato è sempre più alto, e lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre gare fuori Europa, ma confido nel buon lavoro che stiamo facendo per chiudere il campionato in bellezza“, queste le parole del forlivese della Ducati alla vigilia dell’ultimo round.

