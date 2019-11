MotoGp – L’obiettivo di Dovizioso per il 2020 non cambia: “dopo Valencia necessaria una pausa, ma poi…”

Andrea Dovizioso pensa già al futuro: le parole del forlivese della Ducati dall’Eicma di Milano 2019

E’ iniziato a Milano lo spettacolo dell’EICMA 2019: nella giornata di apertura diversi campioni della MotoGp sono stati presenti per rivelare le novità dei marchi ai quali appartengono. Non poteva mancare Andrea Dovizioso, che a margine dell’evento ha parlato della sua stagione in MotoGp: “per tutta la stagione abbiamo cercato di migliorare e stiamo anche lavorando per il prossimo anno. Ma dopo la gara di Valencia sarà necessario anche fare una pausa. Penso che dicembre ce lo prenderemo tutto per riposare, perchè ne abbiamo bisogno. Sono sette anni che sono alla Ducati e non ci sono delle novità particolari delle quali parlare. Ci diremo le solite cose, anche perchè il livello è così alto che è sempre difficile migliorare ed è molto complicato ottenere quello che vuoi“, ha raccontato il ducatista ai microfoni Sky.

“Tutti abbiamo preso una gran paga da Marquez, ma subito dietro ci siamo noi. Con tutti i problemi avuti quest’anno siamo secondi e senza alcuni errori forse avremmo fatto più punti. L’obiettivo è sempre vincere il mondiale e non ce l’abbiamo fatto negli ultimi tre anni, ma ci siamo comunque messi dietro grandi nomi“, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE