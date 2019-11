MotoGp – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia: “abbiamo delle idee su come migliorare la Ducati”

Danilo Petrucci chiude in 10ª posizione le qualifiche dell’ultima gara di MotoGp in quel di Valencia: il pilota Ducati studierà alcuni dettagli da migliorare con i tecnici in vista della corsa

Partirà dalla quarta fila Danilo Petrucci nell’ultima gara della stagione di MotoGp. Il pilota di Terni ha chiuso in decima posizione le qualifiche della corsa spagnola, fermando il cronomentro sull’1:30.771. Nella nota ufficiale Ducati, Petrucci ha commentato così la sua prestazione: “questa mattina siamo riusciti a migliorare il mio feeling con la moto e quindi è stata una giornata positiva anche se in qualifica avrei potuto sicuramente fare meglio. Adesso analizzerò i dati insieme ai miei tecnici per capire in che direzione intervenire per domani. Sicuramente siamo messi meglio di ieri, però ci manca ancora qualcosa. Abbiamo delle idee su come migliorare per la gara e quindi proveremo a metterle in atto”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE