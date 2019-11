MotoGp – Marquez dominatore assoluto, Vinales strappa il terzo posto: la classifica piloti della stagione 2019

Marc Marquez domina anche la gara di Valencia e aumenta il distacco da Dovizioso, Vinales chiude terzo: la classifica piloti della stagione 2019

Se pensavate che, con il titolo mondiale già in tasca, Marc Marquez lasciasse spazio agli altri nell’ultima gara della stagione, vi sbagliavate di grosso. Il pilota di Cervera non si è lasciato scappare l’ultima vittoria stagionale in quel di Valencia, aumentando il distacco da Dovizioso (oggi quarto) secondo in classifica. Terzo posto stagionale che va a Maverick Vinales che, nonostante una gara anonima sul circuito Ricardo Tomo, riesce a tenere dietro Rins e Qurtararo. Caduta e zero punti per Petrucci che resta sesto a +2 su Valentino Rossi che, anche lui come Vinales, fa da comparsa a Valencia e non riesce a scalare di una posizione nel ranking. Completano la top 10 Miller (oggi terzo), Crutchlow e Morbidelli.

La classifica piloti MotoGp 2019:

1) Marc Marquez 420

2) Andrea Dovizioso 269

3) Maverick Vinales 211

4) Alex Rins 205

5) Fabio Quartararo 192

6) Danilo Petrucci 176

7) Valentino Rossi 174

8) Jack Miller 165

9) Cal Cruthclow 133

10) Franco Morbidelli 115

11) Pol Espargaro 100

12) Joan Mir 92

13) Takaaki Nakagami 74

14) Aleix Espargaro 63

15) Francesco Bagnaia 54

16) Andrea Iannone 43

17) Miguel Oliveira 33

18) Johann Zarco 30

19) Jorge Lorenzo 28

20) Tito Rabat 23

21) Stefan Bradl 16

22) Michele Pirro 9

23) Hafizh Syahrin 9

24) Karel Abraham 9

25) Sylvain Guintoli 7

26) Mika Kallio 7

27) Bradley Smith /

28) Iker Lecuona /

