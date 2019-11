Intervento alla spalla destra programmato per domani per Marc Marquez

E’ in corso la seconda ed ultima giornata dei test di Jerez, ultima sessione prima dello stop invernale, durante il quale i piloti si godranno un po’ di meritato relax dopo le fatiche della stagione 2019. Marquez è stato protagonista di una caduta ieri in pista, che lo ha costretto a sottoporsi a dei controlli al Centro Medico, dai quali è emersa una sublussazione alla spalla destra, che non ha però impedito al campione del mondo di tornare in sella alla sua moto.

Adesso però, da Moto.it, arriva una clamorosa indiscrezione: Marquez si opererà domani alla spalla dal Dottor Mir. Dopo la scivolata di ieri a Jerez sembra che la condizione della spalla, già acciaccata dopo la spaventosa caduta di diverse settimane fa nelle qualifiche del Gp della Malesia, sia peggiorata, tanto da costringere Marquez a finire nuovamente sotto i ferri

