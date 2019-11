MotoGp – Una caduta rovina le qualifiche di Marquez: Marc parte dalla quarta fila in Malesia [VIDEO]

Brutta caduta per Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia: uno spaventoso volo costringe il pilota Honda a partire dalla quarta fila domani in gara

Qualifiche amare per Marc Marquez al Gp della Malesia: il pilota spagnolo, campione del mondo 2019, è caduta a pochi minuti dal termine della sessione della Q2, non potendo così effettuare un giro utile per segnare un buon tempo, necessario per stare vicino alle Yamaha. Un volo spaventoso per Marquez: lo spagnolo è stato protagonista di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra. Nulla di grave per il pilota Honda che però è costretto a partire dalla quarta fila domani in gara.

