MotoGp, brutta caduta per Marquez nel day-1 dei test di Valencia: distrutta la nuova RC213V 2020 [VIDEO]

Non cominciano benissimo i test di Valencia per la Honda, sia Marc Marquez che il fratello Alex infatti sono stati protagonisti di una doppia caduta che ha condizionato il lavoro della mattina. L’incidente più importante lo ha riportato il campione del mondo, finendo nella ghiaia ad alta velocità alla curva 13, provocando anche l’esposizione della bandiera rossa. Completamente distrutta la nuova RC213V 2020, solo qualche contusione per lo spagnolo, tornato poi ai box.

Big brother Marc at it now too! Collecting new parts for his bike.

“Ooo, what’s that? Shiny 🤩”#ValenciaTest #MotoGP pic.twitter.com/4ljtqRPhV9

— Mark Hamilton (@M4rkH4mi1t0n) November 19, 2019