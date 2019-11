MotoGp – L’Avintia scarica Abraham: si aprono le porte per Johann Zarco

Zarco verso l’Avintia: il team spagnolo scarica Abraham e apre le porte al francese

Non è ancora definita la entry list dei piloti della MotoGp: manca un ultimo tassello, legato a Johann Zarco. Il pilota francese, dopo una stagione complicata con la KTM, ha deciso di interrompere in anticipo il rapporto di lavoro col team austriaco, rescindendo così il contratto, consapevole di poter restare per oltre un anno ‘a piedi’. Zarco è stato però fortunato: terminata la stagione 2019 in anticipo, per decisione della KTM, è stato chiamato dalla Honda per rimpiazzare negli ultimi tre Gp il giapponese Nakagami con la LCR.

Al termine della gara di Valencia, nonostante delle dichiarazioni poco piacevoli sul team Avintia, Zarco è stato a colloquio con Dall’Igna e Ciabatti, che hanno cercato di convincerlo, riuscendoci, a sposare il progetto della squadra spagnola, assicurandogli materiale di qualità per le sue gare.

Sembra che tutto adesso stia remando a favore di Zarco: Abraham ha infatti fatto sapere di essere stato scaricato dall’Avintia, che quindi adesso apre del tutto le porte al francese. Si attende solo un comunicato ufficiale del team.

