MotoGp – L’assenza nella conferenza stampa di Lorenzo e quella folle idea, Valentino Rossi svela: “Jorge in Yamaha per…”

Valentino Rossi sincero: la sua assenza alla conferenza stampa di Jorge Lorenzo a Valencia e la clamorosa proposta

Jorge Lorenzo ha annunciato ieri il suo ritiro dalla MotoGp: il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria al fianco di Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, alla quale hanno assistito tutti, o quasi, i suoi colleghi. Alla conferenza stampa nella quale Lorenzo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro, mancava infatti Valentino Rossi, che ha poi spiegato ai giornalisti i motivi della sua assenza: “ho sentito di questa conferenza stampa delle 15, ma io avevo delle cose da fare. Poi ho visto alla TV che gli altri piloti c’erano quasi tutti. Non so se c’è stato un invito o qualcosa, ma io non sapevo niente. E’ per quello che non c’ero. Comunque avrò modo di vedere Jorge e di salutarlo a dovere“.

Il Dottore ha poi lanciato una clamorosa proposta: “Lorenzo tester Yamaha? Magari! Devo dire la verità, secondo me Lorenzo se risale sulla M1 va forte, quindi ci servirebbe molto come tester. Adesso glielo proviamo a dire, ma il problema è che Lorenzo vuole molti soldi e quello con la Yamaha è un po’ dura (ride). Però mi piacerebbe molto avere Lorenzo come test rider, perché è uno molto veloce e ci potrebbe dare una mano“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE