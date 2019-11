MotoGp – Aleix Espargaro stronca Zarco: “poco professionale! Mio fratello Pol merita la Honda 10 volte più di lui”

Aleix Espargaro rivolge un duro attacco nei confronti di Johann Zarco: il pilota spagnolo spiega che l’ex KTM non merita di sedersi su una moto Honda

In attesa che Honda comunichi la sua decisione ufficiale sul pilota che prenderà il posto di Jorge Lorenzo per la prossima stagione, Johann Zarco resta ancora in bilico: il pilota francese spera in una chiamata dalla casa giapponese, o altrimenti si è detto pronto a ‘retrocedere’ in Moto2, snobbando la proposta Avintia.

Eppure c’è chi crede che Zarco non meriti la chiamata di Honda. Aleix Espargaro ad esempio, ha speso parole dure nei confronti dell’ex pilota KTM: “molti dicono che Zarco si meriti questa moto, ma per me non è così. Se la merita lui, mio fratello (Pol, compagno di squadra del francese in KTM, ndr) la merita dieci volte di più. Se sarà Alex Marquez ad andare in Honda sarà perfetto, perché lui lo meriterà. Dal mio punto di vista, Zarco non si merita niente per il suo atteggiamento poco professionale. La gente di Aprilia sa quante volte ho pianto. Però questo è il nostro lavoro e ci sono molte persone, molte famiglie che lavorano al massimo ed investono molti soldi”.

