MotoGp, clamoroso in Malesia: Aleix Espargaro rientra ai box e investe… un fotografo [VIDEO]

E’ successo durante il fine settimana di Sepang, il pilota dell’Aprilia si è trovato improvvisamente un fotografo davanti senza avere la possibilità di evitarlo

Un episodio davvero sorprendente si è consumato davanti al box dell’Aprilia subito dopo il Gran Premio della Malesia, protagonista Aleix Espargaro che non è riuscito ad evitare un fotografo piazzatosi davanti alla propria moto. Al rientro in pitlane dopo la gara, lo spagnolo si è trovato improvvisamente un uomo sulla propria traiettoria, fermatosi per immortalarlo con la propria fotocamera. L’impatto fortunatamente non è stato violento, ma è bastato per mandare su tutte le furie il rider di Granollers, rientrato visibilmente scosso nel proprio box.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE