MotoGp – Abraham ai saluti, sui social un post di ringraziamenti: “15 anni bellissimi”

Karel Abraham saluta la MotoGp: il post social del pilota ceco dopo il licenziamento dal team Avintia

E’ arrivato il momento di dire addio alla MotoGp per Karel Abraham: il pilota ceco, dopo il licenziamento dell’Avintia ha deciso di prendere le distanze da questo sport che tanto ha amato, deluso e amareggiato per la decisione presa dal suo team e per le modalità di comunicazione.

Sui social Abraham ha annunciato il suo addio: “vorrei fare un grande annuncio. Potreste già saperlo, ma non gareggerò in @motogp nel 2020. Sono molto triste e deluso, ma devo andare avanti e concentrarmi su ciò che verrà dopo. Vorrei ringraziare enormemente tutti i miei sostenitori, tutte le mie squadre, i fan, gli sponsor e soprattutto la mia famiglia che mi ha supportato nei momenti positivi e negativi. Sono stati 15 anni bellissimi nel campionato del mondo, ci siamo divertiti moltissimo e un grande ricordo resterà nel mio cuore. Grazie”.

