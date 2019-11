MotoGp – L’orgoglio di Abraham: “Zarco ha parlato con Avintia ma io non gli lascerò il mio posto”

Karel Abraham non intende fare alcun regalo a Zarco: il pilota Avintia vuole far valere il suo contratto, nonostante il team voglia puntare forte sul francese

La situazione di Johann Zarco è in continua evoluzione. Il pilota francese sembra pronto a lasciare la MotoGp dopo l’addio alla KTM, ma poi ha accettato la chiamata della LCR. Finita la stagione, pronto a ritornare in Moto2, il ritiro di Jorge Lorenzo lo ha reso uno dei papabili sostituti in Honda, un’opportunità a dir poco clamorosa, colta al volo però da Alex Marquez. Nuovamente convinto di tornare in Moto2, il francese è stato contattato da Avintia che, nonostante diversi rifiuti precedenti, ha intenzio di puntare forte sul francese che sembra essersi finalmente convinto.

Non tutti però sarebbero d’accordo. Karel Abraham ad esempio, il pilota destinato a lasciare il posto a Zarco, ai microfoni di Speedweek si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “sono certo che Zarco abbia parlato con il team, è abbastanza chiaro, ma io ho un contratto fino al 2020 con Avintia e anche se è una questione complicata, perchè Dorna si è impegnata con Zarco, non ho intenzione di lasciargli il posto. Mi piace correre, mi piace la MotoGP e voglio continuare in Avintia. Al 90% resterò al mio posto“.

