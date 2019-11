Moto3 – Finale al fotofinish, Garcia beffa Migno: Artigas da applausi al suo debutto

Garcia conquista la sua prima vittoria al Gp di Valencia: Migno beffato per 5 millesimi all’ultima gara della stagione

Dopo un inizio complicato, a causa del rinvio della partenza per dell’olio sulla pista e dello spaventoso incidente poco dopo il via, l’ultima gara di Moto3 ha finalmente un suo vincitore. Ad aggiudicarsi il Gp di Valencia è stato Garcia, al primo trionfo in carriera: lo spagnolo ha beffato per soli 5 millesimi Andrea Migno, partito dalla pole position. Ottima prestazione di Artigas, al debutto nel motomondiale: il 16enne è stato in testa per gran parte della corsa, chiudendo la sua prima gara con un fantastico podio, al terzo posto.

