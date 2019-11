Moto3 – Paura a Valencia, sventola la bandiera rossa: moto in fiamme, bruttissimo colpo per Dennis Foggia [VIDEO]

Paura per Dennis Foggia poco dopo la partenza del Gp di Valencia di Moto3: pilota fortunatamente cosciente, trasportato al centro medico

Momenti di apprensione per Dennis Foggia pochi minuti dopo la partenza del Gp di Valencia di Moto: il giovane pilota dello Sky Racing Team è stato preso in pieno ed è finito rovinosamente a terra. Dopo un ritardo della partenza per dell’olio sulla pista, la gara è stata interrotta per bandiera rossa a causa di una maxi caduta spaventosa, dopo della quale si è temuto molto per le condizioni di Foggia.

La moto del giovane pilota italiano è andata in fiamme e sono subito intervenuti i soccorsi con le ambulanze in pista. Fortunatamente Dennis Foggia, che è stato immobilizzato al collo, ha mosso le gambe e una volta trasportato al centro medico ha fatto capire di star bene con un gesto con la mano.

