Moto 3 – Incidente Dennis Foggia, il giovane pilota in ospedale: l’esito della tac e le sue condizioni

Per fortuna solo un grande spavento per Dennis Foggia dopo l’incidente in Moto3: tac negativa per il giovane pilota italiano che sui social rassicura i fan

“Grazie a tutti per l’affetto. Sono dolorante, ma sto bene“, con questo messaggio scritto sui propri profili social, Dennis Foggia rassicura fan, amici e follower sulle proprie condizioni fisiche. Solo tanta paura per il giovane pilota italiano protagonista di un brutto incidente nella gara di Valencia di Moto3. Dennis Foggia è stato protamente portato in ospedale per una tac che, fortunatamente, ha dato esito negativo: qualche ammaccatura, un vistoso collare e tanta paura per il pilota dello Sky Racing Team VR46 che però non ha riportato alcuna frattura.

