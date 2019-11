Moto3 – Andrea Migno show a Valencia: sua l’ultima pole position dell’anno

Andrea Migno si prende l’ultima pole position della stagione: il 23enne italiano davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Valencia di Moto3

E’ iniziato il sabato delle qualifiche a due ruote: ad aprire le danze sono stati i giovani della Moto3 che si sono sfidati in pista sul Ricardo Tormo per definire la griglia di partenza del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2019. A festeggiare per l’ultima pole dell’anno è un eccezionale Andrea Migno: il 23enne di Cattolina si è piazzato davanti a tutti, col crono di 1’38”683, conquistando la sua seconda pole in carriera, in sella alla KTM, lasciandosi alle spalle Ramirez e Masia. Settimo invece Lorenzo Dalla Porta, mentre gli altri italiani, Fenati e Arbolino, hanno chiuso rispettivamente col decimo e dodicesimo tempo.

