Moto2 – Binder si aggiudica l’ultima gara dell’anno: Alex Marquez chiude con una caduta a Valencia

A Binder l’ultima gara della stagione di Moto2: caduta per Alex Marquez al Gp di Valencia

Dopo la gara di Moto3, vinta da Garcia, si è svolto a Valencia anche l’ultimo Gp della stagione di Moto2. Una gara ridotta di 9 giri a causa del tempo perso con le cadute di Moto3, ma ugualmente entusiasmante. A festeggiare per l’ultima vittoria dell’anno è Brad Binder: il sudafricano in sella alla KTM ha preceduto Thomas Luthi e Navarro. Quarto posto per Stefano Manzi, partito dalla pima fila con la MV Agusta. Caduta invece per il campione del mondo Alex Marquez.

