Moto – Il circuito di Sepang fa un’altra vittima: spaventoso incidente, muore un giovanissimo pilota

Tragedia sul circuito di Sepang: muore il 20enne Afridza Munandar duranta gara dell’Asia Talent Cup

Arriva nel pomeriggio malese una tragica notizia: dopo le qualifiche del Gp della Malesia, l’aria di festa viene smorzata da un evento drammatico. Durante l’Asia Talent Cup un incidente ha fatto perdere la vita ad un giovanissimo pilota. Si tratta del 20enne Afridza Munandar, indonesiano, protagonista di un brutto impatto.

Il pilota è stato colpito da un collega e le sue condizioni si sono rivelate subito gravissime. Munandar è stato trasferito immediatamente in osdedale a Kuala Lumpur, in elicottero, ma le condizioni sono apparse subito disperate e per lui non c’è stato nulla da fare.

Munandar stava disputando la IATC 2019 nella quale aveva ottenuto due vittorie ed un totale di sei podi.

