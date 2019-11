Moto – Alessandro Nocco ingaggiato da Renzi Corse per la stagione 2020

Dopo il debutto a Vallelunga, accordo raggiunto tra il team di Stefano Renzi e il pilota salentino, che correrà su Kawasaki nel prossimo Campionato Italiano, con un’opzione per il Mondiale

Renzi Corse ha ingaggiato Alessandro Nocco per la stagione 2020. Il ventiduenne pilota salentino, già schierato in occasione della tappa di Vallelunga dello scorso Campionato Italiano di Velocità, proseguirà il sodalizio con il Team nell’ELF CIV 2020 classe 600. L’accordo prevede anche l’opzione di gareggiare nel mondiale Supersport nelle tappe italiane di Imola e Misano Adriatico.

“La scelta è ricaduta su Nocco– spiega il team manager, Stefano Renzi – perché ha un talento indiscusso: è veloce e anche giovane. Quest’ultimo aspetto rappresenta una rarità nel panorama del CIV, dove i protagonisti sono perlopiù piloti esperti, e ci dà la possibilità di lavorare in prospettiva, di inaugurare un percorso. Sono molto contento della scelta e ho la sensazione che con lui si possa fare molto bene, anche grazie agli sponsor che ci hanno supportati sin qui e che ci seguiranno nel prossimo campionato”.

Nonostante fosse reduce da una prolungata inattività, Nocco ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo con prestazioni in crescendo, dai primi test sostenuti con la squadra fino al week-end di gara di Vallelunga. Dopo oltre un anno di assenza dalle competizioni, il pilota di Taviano è andato a punti in entrambe le manche, dimostrando affidabilità e potenziale. Classe 1997, ha al suo attivo un secondo posto assoluto nel campionato europeo Superstock 600, nel 2013, alle spalle di Franco Morbidelli, al tempo suo compagno di squadra nel San Carlo Team Italia. Sfiorato l’approdo in Moto2 – categoria nella quale ha comunque disputato due gare come wild card (Australia e Malesia) nel 2016 con la Leopard Racing – Nocco ha corso nel Mondiale Supersport e nell’Europeo Superstock 1000. La sua carriera, segnata anche da un infortunio al ginocchio nel 2015, si è fermata nel 2018 al termine dell’esperienza nel CIV (classe Supersport 600) con il Team Velocisti.

“Sono contentissimo di poter tornare a disputare un campionato intero – ha detto Nocco – e di farlo con Renzi Corse. L’esperienza a Vallelunga è stata molto positiva, mi sono trovato bene con l’intero Team e penso che insieme possiamo essere competitivi e lottare per i primi posti, con una moto, la Kawasaki, che è certamente all’altezza. Ringrazio molto – ha aggiunto il pilota – Stefano Renzi per l’opportunità che mi ha concesso. Voglio tornare ad essere l’Alessandro di una volta e dimostrare di nuovo il mio valore. Stavolta, potendo partire in anticipo a preparare il campionato, potrò essere pronto a lottare per le prime posizioni”

