Shock per Cristiano Ronaldo, trovata morta in un albergo di Zurigo una persona vicina al portoghese

La polizia svizzera ha rinvenuto in un hotel di Zurigo il corpo senza vita dell’hair stylist di Cristiano Ronaldo

E’ stato trovato senza vita in una camera d’albergo a Zurigo il corpo di Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riferito dai media portoghesi e svizzeri, il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella giornata di venerdì da un addetto alle pulizie, entrato in stanza e trovatosi di fronte ad una scena agghiacciante, con il corpo pieno di sangue disteso sul letto e con un forte odore di alcol nell’aria. Un sospettato sarebbe già stato fermato dalle autorità, si tratta di un uomo di 39 anni di nazionalità brasiliana. La causa del decesso sarebbe da attribuire ad una coltellata, fatale per la vittima. Il parrucchiere di Ronaldo si era trasferito nel 2017 in Svizzera e, secondo alcune fonti, era divorziato e viveva in albergo da qualche settimana. Sul suo profilo Facebook appaiono alcune foto con il campione della Juventus, tra cui una datata 2015.

